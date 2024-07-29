نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حودة بندق يطرح أحدث أغانيه "بعت قلبي ليه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان حودة بندق أحدث أعماله الغنائية منذ قليل والتي تحمل اسم "بعت قلبي ليه"، وهي غناء وألحان وتوزيع حودة بندق، وكلمات حسين خالد، وتسجيل صوت أحمد الخضري، ميكس وماستر رامي المصري.

وتقول كلمات الأغنية: بنودع اللي راح وبنقفل ببانو

بنسك بالمفتاح على كل اللي خانو

عايزين من الحب محبه

وحد يحبنا حبه كمان

نستاهل حد حنين يشيلنا في عيونه

الزعل مش عشانا والدلع ده لينا

الحاجه الحلوه دايما اللي تليق علينا

جيلنا اللي يقدرنا

عشان نستاهل حب كبير

وبنبعد بقى ونغادر اللي عايز ياذينا

وظهرت موهبة حودة بندق منذ الصغر وهو في السادسة من عمره، زادت شهرته وهو في سن العاشرة، واعتبر أصغر مُطرب في مصر، واستطاع محمود أن يلفت الأنظار إليه بصوته القوي أن يصل إلى قلب الناس والكثير من المشاهير.





آخر أعمال حودة بندق

يذكر أن آخر أعمال حودة بندق هو طرحه أغنية "روقان" التي حققت نسبة مشاهدات عالية منذ طرحها، حيث تخطى عدد مشاهداتها 30 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات أحمد يوسف وألحان حودة بندق ورامي المصري وتوزيع ومكس وماستر رامي المصري.