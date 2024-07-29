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أحمد جودة - القاهرة - رفض كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار إدارة ناديه والجهاز الفني، وأبدى التمسك بقراره حال الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

ويضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، كريم نيدفيد ضمن الأسماء المطلوب رحيلها على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للحصول على دقائق لعب.

كريم نيدفيد يرفض قرار الأهلي ويتمسك بموقفه

وأبدى نيدفيد، رفضه فكرة الرحيل علي سبيل الإعارة نهاية الموسم الحالي وتمسك برغبته في الحصول على الاستغناء نهائيا حال اتخاذ قرار رحيله.

كما رفض نيدفيد الدخول في صفقات تبادلية في ميركاتو الصيف، حيث يسعى للرحيل بشكل نهائي أو فسخ عقده لتقرير مصيره خلال منافسات الموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

