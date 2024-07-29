كاميرا القاهرة الإخبارية ترصد حركة السفر في مطار بيروت بعد تعليق الرحلات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 05:30 مساءً - رصدت كاميرا القاهرة الإخبارية حركة السفر فى مطار بيروت بعد تعليق عدد من الشركات رحلاتها إليه، بعدما علق عدد من الشركات الأجنبية رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية ذكرت أن عدم انتظام مواعيد رحلاتها الجوية يتعلق بمخاطر التأمين فى ظل تصاعد التوتر بين حزب الله اللبنانى الذى تسبب فى إلغاء أو تأخر بعض الرحلات فى بيروت.