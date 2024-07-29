لقاءات تثقيفية وأمسيات شعرية في احتفالات ذكرى ثورة يوليو بالبحر الأحمر

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظم فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الفعاليات الثقافية والأدبية، استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بالذكرى الثانية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو، في إطار برامج وزارة الثقافة.

احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو

وشهد بيت ثقافة القصير احتفالية، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمدينة، تضمنت فقرات غنائية لأطفال الدمج بقيادة الفنان هنائي كمال، وإلقاء قصائد شعرية ذات طابع وطني، بجانب عزف عدد من المقطوعات الموسيقية الوطنية على الأورج.

أسباب ثورة ٢٣ يوليو

كما تضمنت الفعاليات المنفذة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، لقاء بعنوان "أسباب ثورة ٢٣ يوليو"، ببيت ثقافة سفاجا أوضح خلاله محمد سعيد - أخصائي ثقافي، العوامل التي ساعدت على قيام الثورة، وأهم نتائجها ومنها القضاء على الاستعمار والإقطاع، وإلغاء الملكية، كما تناول تفصيليا الإنجازات التي تحققت بالمجتمع المصري كالعدالة الاجتماعية والإصلاح الزراعي، بالاضافة إلى بناء المصانع والمؤسسات الثقافية التي ساهمت في رفع الوعي المجتمعي.



أعقب ذلك أمسية لمناقشة أعمال الشاعرين جمال اسماعيل، وإسلام عبد الباسط، وفقرة عزف على الناي للفنان محمود عزازي.

أهداف ثورة 23 يوليو

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "أهداف ثورة 23 يوليو" بمركز شباب مبارك بالقصير، أوضح خلالها غريب جاب الله، أسباب الثورة التي جاءت استجابة لمطالب الشعب، هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الورش الفنية، تضمنت تصميم لوحات بورق البريستول والألوان المختلفة والفوم بكل من بيت ثقافة أم الحويطات، قصر ثقافة حلايب وبيت ثقافة الحمراوين.

