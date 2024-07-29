حنان مطاوع: بحب تعرية الأفكار والناس عندها ترمومتر

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على برنامج حد النجوم التي تقدمه شيريهان أبو الحسن ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وتحدثت عن كيفية اختيارها لأعمالها الفنية، قالت: بحب أقدم أدوار جديدة ومختلفة وأتحدى نفسي بيها، الجرأة بالنسبالي جرأة أفكار أكتر من جرأة أجساد، وأنا بحب تعرية الأفكار.

حنان مطاوع تتحدث عن كيفية اختيارها لأعمالها الفنية

وتابعت حنان مطاوع: ممكن أعمل دور فتاة ليل من غير ما يخض المشاهد أو يكون فيه مشاهد مش مقبولة، عملت في مرة دور فتاة ليل في فيلم الغابة مع ريهام عبد الغفور وباسم سمرة وقدمته بشكل الناس احترمته، الناس شبهتني بروقة في مسلسل هذا المساء، لأن الناس حساسة وعندها ترمومتر وطالما حبيت اللي بعمله واحترمته الناس هيحترموكي.

أحدث أعمال حنان مطاوع

ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة حنان مطاوع، في مسلسل «تقاطع طرق»، والمؤلف والمخرج أحمد حسن، وباقى أسرة المسلسل للاستقرار على التفاصيل المبدئية، وترشيح أسماء الفنانين وموعد بدء تصوير العمل، وايضا تنتظر تحديد موعد عرض مسلسلها الجديد هابي هالوين، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، ومن تأليف وإخراج أحمد عبده.

آخر أعمال حنان مطاوع

وكان آخر أعمال حنان مطاوع هو مسلسل صوت وصورة، ودارت أحداثه حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن، من بطولة: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، عماد صفوت، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأيضا شاركت في مسلسل سره الباتع الذي جمعها بـ أحمد فهمي وأحمد السعدني ومن إخراج خالد يوسف، ومسلسل وعود سخية من بطولتها، والذي ضم سلوى خطاب، محمد رضوان، وصفاء الطوخي، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن، تنتظر حنان مطاوع عرض فيلم هابي بيرزداي مع نيللي كريم خلال الفترة المقبلة، تظهر حنان به ضيف شرف، والعمل من تأليف وإخراج سارة جوهر.