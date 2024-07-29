تعرف على إيرادات x مراتي أمس الأحد

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "إكس مراتي" إيرادات بلغت 2 مليون و238 ألف جنيه أمس الأحد، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه في دور العرض السينمائية إلى 13 مليون جنيه.

قصة الفيلم وأبطاله



تدور أحداث فيلم "إكس مراتي" في إطار كوميدي حول طبيب نفسي متزوج من سيدة، ويكتشف بعد فترة طلاقها من مجرم خطير. يشارك في بطولة الفيلم:

- هشام ماجد

- أمينة خليل

- محمد ممدوح

- خالد كمال

- علي صبحي

الفيلم من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

آخر أعمال الفنان هشام ماجد



كان آخر أعمال الفنان هشام ماجد فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، والذي شارك في بطولته:

- هشام ماجد

- هنا الزاهد

- محمد ثروت

- بيومي فؤاد

- الطفل جان رامز

الفيلم من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.