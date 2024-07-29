"انتباه".. أوبريت فني في احتفالات 23 يوليو بثقافة الوادي الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم -

وسط إقبال لأهالي مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، الأحد، احتفالية فنية على مسرح سينما هيبس، استمرارا لاحتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو.

شهد الاحتفالية ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة بالوادي الجديد، والعديد من القيادات التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد، وبدأت بتفقد معارض الورش الفنية للحرف البيئية التي تعكس التراث الواحاتي الثري، إلى جانب معرض للفنون التشكيلية بعنوان "من الإبداع الواحاتي" من الفخار والخوص والرسم بالرمال من نتاج ورش قصر ثقافة الخارجة وثقافة الطفل، إلى جانب معرض ومنفذ بيع إصدارات قصور الثقافة والذي يضم أقساما تتضمن كتبا في الأدب الروائي والأدب المترجم وقسما لكتب الأطفال والأسرة تقدم بأسعار مخفضة.

الاحتفال بثورة 23 يوليو

وعلى المسرح بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني وقدمها الشاعر كمال كوكب، وقدم رئيس الإقليم في كلمته تهنئته للشعب المصري مؤكدا أهمية الاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو والتي تعد علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وما تحمله مثل هذه المناسبات الوطنية من تأصيل للهوية الوطنية في نفوس الشباب والنشء.

أوبريت انتباه

وقدم أوبريت فني بعنوان "انتباه" يروي صلابة الجيش المصري وشعبه العظيم على مر الأزمان، تأليف الشاعر سمير موسى ألحان وغناء عبد العزيز صالح، توزيع موسيقى مصطفى عبادي، تصميم استعراضات عيد مسلم، ومن إخراج الفنان محمد سعد، وشارك فيه فرقة الفنون الشعبية بقيادة محمد عبد الله، وفرقة الموسيقى العربية بقيادة سمير خاطر، وفرقة الطفل للفنون الشعبية بقيادة أحمد الأسيوطي وفرقة مسرح قصر ثقافة الخارجة.

الاحتفالية قدمها قصر ثقافة الخارجة ونفذت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الوادي الجديد، وشهدت حضور د. مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ، محمد العديسى مدير مديرية التضامن بالوادي الجديد، وصفى عبد الموجود مدير إدارة الخارجة التعليمية، محسن عبد المنعم مدير عام السياحة، محمد إبراهيم مدير عام الآثار المصرية بالوادي، وممثلي الأوقاف والكنيسة الشيخ عمر عبد الكريم مدير منطقة وعظ الأزهر والقس تواضروس ممثل كنيسة مريم العذراء ونخبة من أدباء وشعراء ومثقفي وفناني ومبدعي الوادي الجديد.