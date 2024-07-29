نيكول سابا: كل أغنية قدمتها في مشواري عملت جدل.. وأغنية الكت كاتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 05:29 مساءً - قالت المطربة اللبنانية نيكول سابا، إن كل عمل قدمته في مشوارها الفني أحدث حالة كبيرة من الجدل، لافتة إلى أنها سعيدة بردود فعل الجمهور على كل عمل قدمته آخرهم أغنية الكت كاتي.

تحدثت نيكول سابا طول ما الفنان بينجح لازم يكون عنده منافسين وغيرة وحسد وبعض الناس بتكون مش عايزة الأغاني توصل للجمهور وده طبيعي.

وتابعت نيكول سابا: كل عمل قدمته في مشواري من زمان عمل حالة جدل كبيرة، ومش أول مرة تحصل واتعودت ومن زمان وخاصة لما بقدم فيديو كليب بيعمل حالة جدل وحالة حلو على السوشيال ميديا.

وعن أغنيتها الجديدة الكت كاتي، أوضحت نيكول سابا: قدمت الأغنية بشكل حلو ومعقول وغير مبتذل.

أعمال نيكول سابا

وتعد أغنية الكت كاتي للمطربة نيكول سابا، من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أماديو وتوزيع رقمي فيرال ويف.

وجاءت كلمات أغنية الكت كاتي، كالتالي: الكت كاتي، والشط شاطي، ياصيف بحبك، مش عايز اشتي، أنا بكره الغطا، وبحب البلبطة، يا أخوانا البحر بيغسل النفسية المحبطة، ويا بحر قول ونادي، رقص موجك على الهادي، وهاجيب عوامتي واجي، أصلا ده الشط شطي.

وتعد أغنية خلصت خلاص، آخر أعمال نيكول سابا، التي طرحتها مؤخرًا والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.