انفجار ضخم بمصنع للمواد الكيميائية في بلغاريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 06:31 مساءً - وقع انفجار كبير في مصنع سفيلوزا للكيماويات في مدينة سفيشتوف في شمال بلغاريا، وذلك حسبما أفادت وكالة “روسيا اليوم” الروسية.

انفجار مصنع للكيماويات في بلغاريا

وأعلنت السلطات المحلية في بلغاريا إصابة شخصين، حسبما ذكرت الإذاعة الوطنية البلغارية.

وقال مدير المصنع ميخائيل كولشيف: 'وقع الانفجار بعد أن اشتعلت النيران في المصنع، ولم يتم رصد العواقب بعد'.

ووفقا له، أصيب موظف في المصنع بالإضافة إلى أحد رجال الإطفاء، ولم تكن هناك حاجة للمساعدة الطبية.