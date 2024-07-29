صحة غزة: 6 شهداء وإصابة 15 آخرين بخانيوس خلال الـ24 ساعة الماضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 06:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة بغزة، أن ضحايا منطقة خان يونس وصل إلى 6 شهداء وإصابة 15 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والغارات الجوية المتواصلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وفي سياق منفصل، دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي إلى توحيد الداخل الأمريكي لاستمرار الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق أهداف العملية العسكرية.

والجدير بالذكر، أن المقاومة الفلسطينية أعلنت شن عملية عسكرية تحت مسمى طوفان الأقصى على المستوطنات الإسرائيلية ردا على حملات الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.