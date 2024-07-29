التعاون الإسلامى تدين استمرار سياسة الاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 01:28 مساءً - دانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الاستعمارية التي تمارسها بمصادرة آلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية، والتي كان آخرها الاستيلاء على مواقع تراثية في قرية سبسطية بمحافظة نابلس.

وأكدت المنظمة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، أن ذلك يندرج في إطار سياسة عنصرية ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد مئات المواقع الأثرية والتاريخية والعلمية والمقدسات الدينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، في محاولة لطمس التراث الثقافي والحضاري للشعب الفلسطيني ونهبه وتزويره وتدميره، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح وبرتوكولاتها.

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي، وخصوصا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إلى التحرك السريع من أجل حماية الممتلكات الثقافية المادية وغير المادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.