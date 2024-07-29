رئيس جامعة القاهرة يقرر مكافأة تميز وجهود غير عادية للعاملين والهيئة المعاونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 02:25 مساءً - د. الخشت: تشجيع منتسبي الجامعة جزء من استراتيجيتها لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمى والبحثي

صدق الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين على رأس العمل، لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز الذي انعكس على تقدم الجامعة عالميًا في مختلف التصنيفات الدولية، مشددًا على سرعة الانتهاء من إجراءات الصرف.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، منتسبي الجامعة بمناسبة تقدم جامعة القاهرة في كافة التصنيفات الدولية وتحقيق مكانة مرموقة، ودعاهم للاستمرار في العمل المتميز والمساهمة في تحقيق استراتيجية جامعة القاهرة في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني وتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي.