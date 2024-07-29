الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية يفتتح ثمان دورات تدريبية بجمهورية كينيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 02:25 مساءً - بالتعاون مع الجمعية الكينية للجهاز الهضمي، إفتتح الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية / جامعة الدول العربية / ثمان دورات تدريبية بجمهورية كينيا في مجالي الإكتشاف المبكر لسرطان القولون والمستقيم والإكتشاف المبكر لسرطان الكبد، خلال الفترة من 28 يوليو إلى 1 أغسطس 2024، بمشاركة أساتذة من الجمعية الإفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمي "AMAGE" من كل من مصر، لبنان، والأردن، وعلى رأسهم رئيس الجمعية الأردنية للجهاز الهضمي، وذلك لصالح 150 كادر طبي كيني. يتم تنفيذ التدريب بمستشفى جامعة كينياتا بنيروبي بمركز مناظير الجهاز الهضمي ووحدة الفحص بالموجات فوق الصوتية.

افتتح الدورات التدريبية السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، بحضور البروفيسير إيلي أوجوتو رئيس الجمعية الكينية للجهاز الهضمي وعدد من الرؤساء التنفيذيين للمستشفيات الحكومية الكينية، ورؤساء أقسام وحدات مناظير الجهاز الهضمي وأقسام الأشعة التشخيصية وأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات الحكومية الكينية.

وقد ألقى سعادة السفير، مدير عام الصندوق، كلمة عرف من خلالها بالأنشطة التي ينفذها الصندوق، خاصة في مجال الصحة، مؤكداً على إهتمام معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بدعم هذا المجال الهام، كما وعد بمواصلة الدعم الفني للأشقاء الأفارقة من خلال الدورات المستمرة للأطباء والممرضات وتكرار التجربة مستقبلاً لرفع كفاءة الأطباء الكينيين .

كما ألقى كل من رئيس الجمعية الكينية للجهازالهضمي، ومدير مستشفى كينياتا، ومديروحدة المناظير كلمات أثنوا من خلالها على جهود جامعة الدول العربية ممثلة في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية من أجل رفع كفاءة الأطباء المتخصصين، من خلال الخبراء العرب المشاركين، كما عبروا عن تطلعهم إلى استمرار دعمهم من خلال تدريب الأطباء العاملين بالمستشفى في مجال الجهاز الهضمي ومجالات أخرى، نظراً لحاجتهم الملحة لتأهيل الكوادر الطبية في عدة تخصصات.

الجدير بالذكر أن الأساتذة الموفدين من الصندوق سيقومون بتقديم تدريب نظري وعملي على أحدث المستجدات المتعلقة بسرطان الجهاز الهضمي والكبد ، بالإضافة إلى إجراءهم لعشرة (10) عمليات بالمناظير لصالح مرضى كينيين من ذوي الحالات الحرجة خلال فترة تواجدهم لإتمام المهمة.