الدوري الممتاز| الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم على استاد القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 04:28 مساءً - الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي اليوم مع سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر للدوري الممتاز لكرة القدم، تبدأ المباراة في تمام التاسعة مساء باستاد القاهرة.

لعب الفريقان سبع مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود سيراميكا للدوري العام موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 8 نوفمبر الماضي وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز للأهلي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي خمسة عشر هدفاً وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد ثلاثة أهداف.