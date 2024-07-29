الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها لبيروت اليوم وغدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 02:25 مساءً - علقت الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الاثنين، رحلاتها إلى بيروت يومي الاثنين والثلاثاء، بسبب الوضع الأمني في لبنان.

واتخذت الخطوط الجوية القرار في ظل المخاوف المسيطرة بعدما هددت إسرائيل بالرد على ضربة صاروخية اتهمت حزب الله اللبناني بشنها، واستهدفت بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل، بحسب وكالة "رويترز".

وأكدت الخطوط الجوية الفرنسية، أنها تراقب الوضع في لبنان لحظة بلحظة.

وفي وقت سابق، أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تل أبيب، بتشييع جثامين القتلى الـ12، الذين سقطوا في الهجوم على مجدل شمس بالجولان المحتل.

وذكرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أمس السبت، أن 12 شخصًا قُتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في مجدل شمس، الواقعة في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني بالمسؤولية عن الضربة، وتوعدت بتكبيده ثمنًا باهظًا، فيما نفى الحزب أي مسؤولية له عن الهجوم.