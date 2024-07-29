كلية التربية الموسيقية تستقبل طلاب الثانوية العامة فى اليوم الثالث من امتحانات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 02:25 مساءً - استقبلت كلية التربية الموسيقية اليوم ٣٦ طالبا وطالبة لإجراء اختبارات القدرات الخاصة بالكلية وفي هذا السياق أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على أهمية هذه الاختبارات في تقييم استعداد الطلاب للدراسة في مجال التربية الموسيقية

وأوضحت الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد كلية التربية الموسيقية أن الهدف الرئيسي من هذه الاختبارات هو قياس قدرات الطلاب وتقييم مدى استعدادهم لدراسة الموسيقى وأضافت أن الاختبارات تعد بسيطة وتهدف إلى تقييم المهارات الأساسية للطلاب في هذا المجال

وتشمل اختبارات القدرات عدة جوانب منها الاختبار المهاري المقابلة الشخصية بدرجة إجمالية ١٠٠ درجة والغناء الحر والنطق الصحيح والجانب اللحني حيث يؤدي الطالب ٤ نماذج لحنية والجانب الإيقاعي مع أداء ٤ نماذج إيقاعية

يستغرق اختبار كل طالب حوالي ١٥ دقيقة ويشترط للنجاح حصول الطالب على نسبة ٦٠٪ من إجمالي درجات جميع الاختبارات

وقد وضعت الجامعة مجموعة من الضوابط والإرشادات للطلاب تشمل منع استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة الاختبار والحضور قبل الموعد بساعة على الأقل وعدم تصوير الاختبار أو نشره بأي وسيلة وإحضار إثبات الشخصية وصورة من رقم الجلوس وتوفير صورة شخصية لكل اختبار من اختبارات القدرات

وتؤكد إدارة الكلية على أهمية هذه الاختبارات في اختيار الطلاب المؤهلين لدراسة التربية الموسيقية مما يسهم في رفع مستوى الخريجين في هذا المجال الهام