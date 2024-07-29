تعرف على إيرادات أمس لفيلم "عصابة الماكس"

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح فيلم عصابة الماكس في جذب انتباه الجمهور بفضل السيناريو الممتع والمليء بالتشويق والإثارة، بالإضافة إلى الأداء المتميز للنجوم أحمد فهمي وروبي، كما أشاد النقاد بالإخراج المبتكر والكاميرا الحركية التي أضفت طابعًا حركيًا على الأحداث.

وبلغت إيراداته نحو 141،557 جنيهًا أمس الأحد، مما جعله واحدًا من أنجح الأفلام المصرية في تاريخ السينما، ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود فريق العمل الذين نجحوا في إنتاج فيلم متميز يلقى إقبالًا كبيرًا من المشاهدين.

أبطال فيلم "عصابة الماكس"



فيلم "عصابة الماكس" يضم نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.

أحداث فيلم “عصابة الماكس”



فيلم “عصابة الماكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.