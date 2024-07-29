بفلكلور مطروح وأغاني النيل التراثية.. انطلاق عروض الأسبوع الثالث بمهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم -

استقبل مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية فعاليات أسبوعه الثالث لعروض الهيئة العامة لقصور الثقافة، بكرنفال فني مميز بمشاركة فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي. شهد المهرجان حضورًا كبيرًا ضمن برنامج مشاركة وزارة الثقافة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عروض مستوحاة من التراث الشعبي

تضمنت الفعاليات، التي تُقيمها هيئة قصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، عروضًا بالمنطقة الترفيهية بالممشى السياحي. قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية الشعبية بمصاحبة نغمات المزمار والربابة والآلات الإيقاعية، ومنها "يا صلاة الزين"، "بسم الله"، "يا بلح من غير نوى"، "حبيبي يا ولدي"، "على ورق الفل"، و"الهوا ميال"، مما أثار تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا.

تاريخ فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي

أوضحت منال إبراهيم، مدرب الفرقة، أن الفرقة تأسست عام 1957 على يد الفنان زكريا الحجاوي، وتحرص على تقديم الفنون الشعبية المصرية مع الحفاظ على أصالتها. خلال فترة تولي المخرج عبد الرحمن الشافعي للفرقة في السبعينيات، برزت عدة سمات أهمها توظيف عناصر الموسيقى والغناء الشعبي وتقديمها في عروض مسرحية. تعتبر الفرقة "الأم" لفرقة الآلات الموسيقية الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة، وتعد هذه المشاركة الثانية لها في مهرجان العلمين.

عروض فرقة مطروح للفنون الشعبية

شهدت الفعاليات أيضًا عرضًا فنيًا لفرقة مطروح للفنون الشعبية، التي قدمت باقة من الفقرات الاستعراضية من التراث الشعبي، منها "الترحيب البدوي"، "السامر"، "أفراح البادية"، "الحجالة"، و"الفرح البدوي"، بجانب رقصة التنورة. أشار المدرب حسن عامر إلى أن الفرقة تقدم عروضا من التراث البدوي، تعكس تقاليد وعادات أهل محافظة مطروح. تأسست الفرقة عام 1975، وتعد هذه المشاركة الثانية لها في المهرجان، بجانب مشاركاتها في العديد من المهرجانات والمحافل الدولية والمحلية.

تنظيم وإشراف العروض الفنية

تُنَفَّذ العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية بالممشى السياحي بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج.

فعاليات متنوعة بالمهرجان

تتواصل الفعاليات مساء اليوم الاثنين مع فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، يليها فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية التي تقدم عروضًا من الفلكلور السكندري بقيادة الفنان ياسر عثمان. يعد مهرجان العلمين الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ووجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي. تشمل فعاليات المهرجان هذا العام عروضًا متنوعة في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة الخاصة بالأطفال، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.