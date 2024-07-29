نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يستهدف خطف نجم إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت تقارير صحفية إيطالية الضوء على اهتمام يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع الإيطالي دافيدي فراتيسي نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية.



ولفتت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن فراتيسي البالغ من العمر 24 عامًا يمتلك عقدًا مع إنتر ميلان حتى يونيو عام 2028.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس كان من بين الأندية التي استفسرت عن إمكانية التعاقد مع فراتيسي لكن إنتر ميلان رفض عرض يوفنتوس.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن فراتيسي لم يكن لاعبًا أساسيًا تحت قيادة سيموني إنزاجي في الموسم الماضي لكنه تمكن مع ذلك من تسجيل ثمانية أهداف وصنع 7 أهداف آخرين بواقع 42 مباراة خاضها مع إنتر ميلان في جميع البطولات خلال موسمه الأول بالنادي.



وألمحت الصحيفة الإيطالية أن فراتيسي كان قد توج مع إنتر ميلان بكلا من الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي خلال الموسم الماضي.



ونوهت الصحيفة الإيطالية أن فراتيسي كان قد انضم إلى صفوف إنتر ميلان قادمًا من ساسولو خلال صيف عام 2023 لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة ثم قرر إنتر ميلان التعاقد معه بشكل دائم مقابل 29 مليون يورو.