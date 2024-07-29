نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال لمواجهة كومو الإيطالي وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كومو الإيطالي بعد قليل باستاد كلينكيرشهايم وديًا ضمن معسكرهم التحضيري للموسم الجديد من الدوريات.

وجاء تشكيل الهلال أمام كومو:-

حراسة المرمى: ياسين بونو

ياسين بونو خط الدفاع: سعود، تمبكتي، خليفة، لودي

سعود، تمبكتي، خليفة، لودي خط الوسط: ناصر، كنو، القحطاني

ناصر، كنو، القحطاني خط الهجوم: سافيتش، الدوسري، ميتروفيتش

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وكومو

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.