نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كليور نافاس علي أعتاب الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عن اقتراب مونزا الإيطالي من الحصول على خدمات الحارس الكوستاريكي كليور نافاس في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

مونزا الإيطالي يقترب من ضم كليور نافاس

أكد رومانو أن الحارس الكوستاريكي نافاس سينضم إلى صفوف مونزا في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بالتراضي.

ووفقًا للتقارير الإيطالية، فإن نافاس سيسافر إلي إيطاليا خلال الساعات القادمة لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا للانتقال رسميًا إلي صفوف مونزا.

وانضم الحارس الكوستاريكي إلي صفوف باريس سان جيرمان عام 2019 قادمًا من ريال مدريد الإسباني بمقابل 13 مليون جنية استرليني.

وشارك نافاس، البالغ من العمر 37 عامًا، مع العملاق الفرنسي الموسم الماضي في 6 مباريات، حيث نجح في المحافظة علي نظافه شباكه في مباراتين فقط.