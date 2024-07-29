نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الإثنين الموافق 29 يوليو 2024، صوب استاد القاهرة الدولي، حيث تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وتتمتع مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بأهمية كبرى، نظرا للقوة الكبيرة للفريقين، ومع عودة المارد الأحمر إلى صدارة ترتيب الدوري الممتاز، عقب فوزه على بيراميدز ذهابا وإيابا، ثم هزيمته المصري، المباراة السابقة.

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن مباراة الأهلي وسيراميكا في السطور التالية:

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا الليلة

تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الـ19 -المؤجلة- من عمر مسابقة الدوري، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين الموافق الـ29 من يوليو 2024، بتوقيت القاهرة والسعودية، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المصرية مالكة حقوق البث الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية، عن نقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 أتش دي ON Time Sports 1 HD، بتعليق محمد الشاذلي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا

ومن المتوقع أن يخوض المدرب السويسري مارسيل كولر مباراة الأهلي أمام سيراميكا بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم وعبدالمنعم وعمر كمال عبدالواحد، ومروان عطية، إمام عاشور وأكرم بالوسط، وفي الهجوم بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبوعلي.

حكم مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم في الدوري

وأعلنت لجنة الحكام المصرية عن تعيين محمد معروف حكما للساحة بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباتر، وهاني خيري وأحمد حمدي حكمين مساعدين وطارق مجدي ومحمد عزازي لتقنية الفار.