نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس ليوم الاثنين 29 يوليو 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء 30 يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد البلاد غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة ورطب خلال النهار على أغلب أنحاء البلاد.

تكون الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية، بينما تكون مائلة للحرارة ورطبة ليلًا على معظم المناطق.

الرؤية

قد تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح.

الرياح:

تنشط رياح معتدلة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

فرص سقوط الأمطار

التوقعات : توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا، ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

: توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا، ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. الفترة: من الثلاثاء 30 يوليو إلى السبت 03 أغسطس.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى: 36 درجة مئوية

المحسوسة: 38 درجة مئوية

السواحل الشمالية:

العظمى: 32 درجة مئوية

المحسوسة: 35 درجة مئوية

جنوب سيناء:

العظمى: 40 درجة مئوية

المحسوسة: 42 درجة مئوية

شمال الصعيد:

العظمى: 39 درجة مئوية

المحسوسة: 41 درجة مئوية

جنوب الصعيد: