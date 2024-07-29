«صباح الخير يا مصر» يسلط الضوء على سباق الهجن في مهرجان العلمين الجديدة.. 1537 متسابقا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 03:32 مساءً - عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلامي محمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا بعنوان "بـ 1537 متسابقا.. انطلاق عروض سباق الهجن ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة".

فور وصول الجمال إلى النقطة الأولى لانطلاق مهرجان الهجن في النسخة الثانية من مهرجان العلمين، امتطى المتسابقون جمالهم رافعين علم مصر إيذانا ببدء المهرجان.

وتجمعت الجمال من أكثر من 10 محافظات ومرافقيها متجهين صوب العلمين الجديدة بدعم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واتحاد الهجن، لوضع أولى البصمات لمهرجان العلمين في نسخته الثانية.

تجمعت عشرات الجمال في بداية الممشى السياحي بالعلمين الجديدة، كنقطة انطلاق لجولة استعراضية مصغرة لمهرجان الهجن يجوب فيها عدة مناطق ترفيهية وثقافية مرورا بمنطقة الأبراج ونورث سكوير، وصولا إلى نقطة النهاىة.

وأكد عشرات المشاركين أهمية المشاركة في فعاليات المهرجان واستعدادهم لخوض سباق الهجن للحفاظ على الموروث الشعبي في هذه الرياضة التي توارثوها عن الآباء والأجداد، كما عبروا عن سعادتهم بالتطور العمراني والسياحي لمدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى التأكيد على التواجد خلال الفترة المقبلة في فعاليات المهرجان.