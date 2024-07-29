الليلة.. سحر رامي ضيفة عمرو الليثي في «واحد من الناس» على شاشة الحياة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 03:32 مساءً - تحل الفنانة سحر رامي، ضيفة على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" اليوم الإثنين في العاشرة مساء علي شاشة قناة الحياة.

وتكشف سحر رامى أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن حياتها الخاصة والمهنية ومنها تخرجها من معهد البالية، وعملها بالإعلانات، والمسرحيات التي قدمتها وأبرز الأدوار الدرامية والسينمائية التي قدمتها.

كما تتحدث سحر رامي عن أسباب انسحابها من مسرحية الزعيم وأبرز الذكريات مع الأستاذ فؤاد المهندس من خلال مسرحية "قسمتي"، وسعيد صالح بمسرحية " كعبلون "، وفوازير فطوطة مع الراحل سمير غانم.

كما تتحدث سحر رامي عن علاقتها بشقيقتها علا رامي ووالدها الفنان نهاد رامي، وماذا تعلمت منه وزوجها الفنان الراحل حسين الإمام والعلاقة الرائعة بينهما ولحظات الوداع ووفاته في حضنها وهل قامت بإلغاء احتفالها بعيد ميلادها مدى الحياة ولم تتزوج بسبب وفاة حسين الإمام.

كما تكشف عن آخر الأعمال الفنية التي شاركت بها وهي مسلسل رحيم وابتعادها عن المشاركة في أي أعمال فنية أخري وأسباب ذلك، يذاع "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة.