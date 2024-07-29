نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية بابو رواش بكرداسة للوقوف على انتظام العمل وكفاءة المعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي تفقد الوحدة المحلية بأبو رواش التابعة لمركز ومدينة كرداسة وذلك للتأكد من التزام العاملين والوقوف علي كفاءة المعدات الموجودة بها للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت جولة المحافظ تفقد الحملة الميكانيكية لمعاينة المعدات علي الطبيعة، مشددا على ضرورة إجراء الإصلاحات والصيانات اللازمة بصفة دورية للمعدات والمركبات لما لها من أهمية في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

و وجه محافظ الجيزة رئيس الوحدة بسرعة اجراء حصر شامل لجميع المعدات المعطلة أو التي بحاجة إلى رفع كفاءة لدراسة إمكانية عمل الإصلاحات اللازمة لها مشددًا على ضرورة تنفيذ الصيانات الدورية لكافة المعدات علي مستوي المحافظة ومرور لجان تفتيش دورية علي مقار الوحدات المحلية للتأكد من كفاءة المعدات.

وللحفاظ على مستوى النظافة شدد المهندس عادل النجار علي رئيس مركز ومدينة كرداسة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف جهود رفع المخلفات وعدم السماح بوجود اي تراكمات أو مخلفات أو رتش بالطرق العامة.

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابى نائب المحافظ والنائب خالد طايع والنائبة هند رشاد اعضاء مجلس النواب عن دائرة كرداسة ومحمد نور السكرتير العام المساعد والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء خلال عصر رئيس مدينة كرداسة.

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