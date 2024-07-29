صنعاء تعلن عن سعر جديد ومفاجئ لريال اليمني امام العملات الآجنبية ..السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر البنك المركزي في صنعاء، تحديثه اليومي لأسعار الصرف، متضمناً الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي ليوم الإثنين الموافق 29 يوليو 2024.

وحدد البنك المركزي بصنعاء، في بيانه، سعر بيع الريال سعودي مقابل الريال اليمني بـ 140 ريالاً يمنياً.

في حين حدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530,50 ريال يمني.

كما حدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار.

ونوه البنك في بيانه بأنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له.

ولفت إلى أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الاتصال على الرقم (01274327).