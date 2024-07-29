نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان العاصي تكشف عن أمنيتها المستحيلة... فما علاقة هؤلاء النجوم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة إيمان العاصي عن حزنها الشديد لرحيل عدد من نجوم الفن أبرزهم فارق الفيشاوي وعزت أبو عوف، محمود ياسين ومحمود عبد العزيز وصلاح السعدني ومحمود الجندي وعزت العلايلي وغيرهم،حيث حرصت على مشاركة جمهورها بمنشور من خلال الاستوري الخاص بها عبر نقاط البيع حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيها:" نفسي أستاذ نور الشريف كان يبقى عايش بينا دلوقتي، واستاذ فارق الفيشاوي وأستاذ عزت أبو عوف، محمود ياسين ومحمود عبد العزيز وصلاح السعدني ومحمود الجندي وعزت العلايلي".



وأضافت:" وأساتذة كثير غابوا عن عالمنا وجودهم كان محرك مهم لقدام بحبهم واحترامهم لبعض، ولفنهم ووطنهم نفسي اسمع صوت العقل والمنطق والأخلاق والمبادئ والجراة والحرية حقيقي وجودهم كان مهم جدًا في الفترة الحالية ".



مسلسل برغم القانون

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي بدأت تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "برغم القانون" أولى بطولاتها التليفزيونية.

وأعلن عن تفاصيل المسلسل المنتج ريمون مقار والذى كتب على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: الحمد الله بدأنا تصوير مسلسل برغم القانون من عشر أيام فى أول بطولة مطلقة للنجمة إيمان العاصي ومجموعة كبيرة من النجوم هانى عادل محمد القس ومحمد محمود عبد العزيز ووليد فواز وإيهاب فهمى ورحاب الجمل وفرح يوسف وعايدة رياض وجورى بكر وعابد عناني ونبيل على ماهر وجيسكا حسام الدين.

وأضاف: المسلسل إنتاج مجموعة فنون مصر وإخراج شادي عبد السلام وتأليف نجلاء الحدينى ومدير التصوير علي عادل إن شاء الله نعمل عمل، كبير وناجح وإن شاء الله دعواتكم، وزى ما عودتنا بقى يا رب.

آخر أعمال إيمان العاصي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل جعفر العمدة، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم محمد رمضان، بطولة، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

