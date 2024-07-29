العالم اليوم - سوء الطعام والتنقل.. معاناة مصرية في القرية الأولمبية

انتم الان تتابعون خبر سوء الطعام والتنقل.. معاناة مصرية في القرية الأولمبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يوليو 2024 02:18 مساءً - تحدثت دعاء بدر عضو البعثة الإعلامية الأولمبية المصرية في باريس، عن معاناة البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024، والتي تقام في العاصمة الفرنسية.

وانتقدت بدر، خلال حديثها مع وسائل إعلام مصرية، التنظيم الفرنسي للأولمبياد، والمشاكل اللوجستية واليومية التي تعاني منها بعثة الفريق المصري.

وأشارت: "نعاني من الإقامة في القرية الأولمبية بفرنسا، واجهنا العديد من الصعاب"، موضحة أن هناك بعض الشكاوى من البعثة بسبب سوء جودة الأطعمة، بالإضافة إلى عدم توافر وسائل نقل داخلية تنقل اللاعبين إلى أماكن التي تقام عليها الفعاليات".

وأكد حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، كريم هنداوي، حديث بدر، مشيرا إلى أن الفريق يعاني من "سوء الإقامة" في القرية الأولمبية.