نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان السيد: النني إضافة للأهلي والشيبي يجب أن يرحل عن بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز، واللاعبين ظهروا بروح جيدة خلال اللقاء، ويستحقوا الإشادة على المجهود طوال المباراة، ولاعبي الأبيض كانوا يلعبون من أجل اسم ناديهم.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كل اللاعبين في الزمالك لعبوا من أجل ناديهم، ولا يريدون وضع أنفسهم في موقف غير جيد، كان يبحثون عن تحقيق نتيجة جيدة، وهو ما تحقق في النهاية بالتعادل 1-1".

وأضاف: "الأهلي يحقق نتائج إيجابية وبأداء جيد في الفترة الأخيرة، ومارسيل كولر يستحق الإشادة والتقدير هذا الموسم، خصوصا أنه يبتكر في الملعب ويدير الـ90 دقيقة مثل (المايسترو)، ويعمل حساب لكل دقيقة، ومتى سيقوم بالتغيير، وفي مواجهة بيراميدز الثانية كأنه شاهد تلك المباراة قبل بيوم، وقرأ المنافس جيدًا، وهو سبب رئيسي في صناعة التفوق".

وواصل: "الأهلي لن يتأثر برحيل أليو ديانج، خصوصًا أن كولر لم يعتمد عليه كثيرًا في الموسم الحالي، بينما طاهر محمد طاهر كان يلعب في آخر ثلاث لقاءات قبل الإصابة واستعاد جزء من مستواه لكن رضا سليم ظهر بشكل جيد وصنع هدف في لقاء المصري بقدمه اليسرى من كرة عرضية رائعة أرسلها لـ وسام أبوعلي، رضا بدأ بمستوى جيد ثم تأثر مستواه لكنه بدأ يعود بشكل جيد".

وواصل: "الفترة الأخيرة، كل لاعبي الأهلي شاركوا في المباريات، والفريق لن يتأثر في المباريات المتبقية بأي غيابات، هناك بدائل جاهزة قام مارسيل كولر بتجهيزها مبكرًا منذ بداية الموسم، وهو يعتمد على التدوير منذ بداية الموسم، وبالتالي وصل الفريق إلى نهاية الموسم ولاعبيه في حالة جيدة".

وأشاد بـ حمزة علاء حارس الأهلي والمنتخب الأوليمبي، مؤكدا بأنه شخصية رائعة ولديه ثبات انفعالي داخل المستطيل الأخضر، ونجح في الظهور بمستوى طيب خلال المباراة السابقة أمام أوزبكستان، وهو مشروع حارس كبير. وبالتأكيد وجوده في الأهلي مهم مع كثرة البطولات التي يُشارك فيها النادي خلال الموسم المقبل مع محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وتطرق رمضان السيد للحديث عن مستوى محمد النني، وقال: "النني وصل لأفضل فورمة فنية منذ سنوات في المنتخب الأوليمبي، لم أرى اللاعب بهذه الفورمة منذ سنوات طويلة، ويقدم مستوى دفاعي وهجومي مميز، وأصبح حلًا لزملائه في داخل الملعب، كما أنه يسدد على المرمى بشكل مستمر، ويتحكم في رتم اللعب ومنح الاستحواذ للفريق، وهو شخصية قوية وقائد داخل الملعب.. واضافة كبيرة للنادي الأهلي".

وأضاف: "محمد الشيبي لاعب بيراميدز "مستفز" للغاية وفي كل الأندية التي لعب لها كان يرتكب نفس الأمور، وحسين الشحات خرج بعد المباراة التي حدثت فيها المشكلة وقام بالاعتذار له، وتم توقيع عقوبة ضد حسين الشحات، في نفس الوقت، كما أنه ذهب للمحكمة وحصل على حكم ضد لاعب الأهلي. وما قام به ضد حسين الشحات كان أمر غريب لأنه كان يريد أن يؤذيه (ويبطله كورة)".

وزاد: "لو كنت مسئولا في نادي بيراميدز، يجب أن يرحل محمد الشيبي عن صفوف الفريق في الصيف الجاري، وهو من أسباب خسارة الفريق في اللقاء".

وأتم: "الأهلي وصل لفورمة فنية عالية، واحذر الفريق من مواجهات سيراميكا وزد ومودرن سبورت، لا بد أن يقوم النادي بعمل حساب لهم كثيرا، الفرق الثلاث لديها استقرار فني".