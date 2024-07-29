نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد معروف يُدير لقاء الأهلي وسيراميكا كيلوباترا اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، في المواجهة التي تقام اليوم، الأثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وتنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويحتضن اللقاء ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، من اللقاء المؤجل من الجولة الـ 19.

وأسندت لجنة الحكام مباراة الأحمر ضد سيراميكا لحكم الساحة، محمد معروف، ويعاونه كلا من الثنائي أحمد حسام طه وهاني خيري.

كما يتولى قيادة الحكم الرابع، أحمد حمدي، بينما يقود طارق مجدي تقنية الفيديو، ويعاونه محمد عزازي.

وتعد هذه المواجهة الثانية التي يُديرها محمد معروف للنادي الأهلي في الدوري هذا الموسم، كما سبق له أدار المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة التي أقيمت ضد الاتحاد السكندري، وانتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف.