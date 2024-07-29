نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل رحيله عن الأبيض.. كواليس جلسة الزمالك مع وكيل إبراهيما نداي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن كواليس جلسة مسئولو نادي الزمالك مع وكيل اللاعب السنغالي إبراهيما نداي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بخصوص إنهاء عقد اللاعب بالتراضي.



وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه يا مساء الأنوار، عبر قناة Mbc مصر: "وكيل السنغالي ابراهيما نداي وصل للاجتماع مع ادارة الزمالك بخصوص إنهاء عقد اللاعب بالتراضي بعد ما تم ابلاغه من ابريل الماضي بان الموسم الحالي هو الاخير للاعب".



وتابع: "نداي يحق له 725 الف دولار ويرغب في الحصول عليهم دفعة واحدة ولكن نادي الزمالك ممثل في مجلس ادارته اجتمعوا باللاعب ووكيله لاقناعه بالتقسيط".



وأردف: "عرض الزمالك على لاعبه السنغالي منحه 100 الف دولار في الوقت الحالي على أن يتم منحه 625 الف دولار المتبقية على أقساط لمدة 12 شهر".



واختتم: "الزمالك حاليا بينتظر رد اللاعب خاصة وأنه لا يتواجد في المران لان علاقته بالزمالك شبه انتهت وسيتم عمل التسوية لإنهاء هذا الملف تماما".