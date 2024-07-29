الرياضة

ترتيب مجموعة منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد باريس

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة نظيره الدنمارك وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر قد تفوق على حساب منتخب المجر بنتيجة بنتيجة (35-32).

بينما تفوق المنتخب الدنماركي على منتخب فرنسا في مباراة قوية.

موعد مباراة مصر والدنمارك في أولمبياد باريس 2024 كرة اليد

وتنطلق صافرة بداية المواجهة  في تمام الثالثة مساءً اليوم الإثنين في تمام بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد باريس

1-الدنمارك:3 نقطة

2-مصر: 3 نقطة

3-النرويج: 3 نقطة

4-الأرجنتين: 0 نقطة

5-فرنسا: 0 نقطة

6- المجر:0 نقطة

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا