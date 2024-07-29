نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شعبان صعيدي لأول مرة في رمضان 2025 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم مصطفى شعبان للمنافسة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل جديد تدور أحداثه في إطار صعيدي، والعمل من تأليف محمد الشواف، كما تواصل الشركة المنتجة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.



آخر أعمال مصطفى شعبان الدرامية



يذكر أن آخر أعمال النجم مصطفى شعبان مسلسل المعلم،وحاز العمل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أبطال مسلسل المعلم



والمسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وشارك في العمل سهر الصايغ، هاجر أحمد، انتصار، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، سلوى خطاب، منذر رياحنة، طارق النهري، أحمد عبدالله محمود، أحمد بدير، عزت زين، حجاج عبد العظيم، فتوح أحمد، علاء زينهم، مصطفى حشيش.

آخر أعمال مصطفى شعبان السينمائية



وكان آخر أعماله فيلم الوتر، تأليف محمد ناير وإخراج مجدي الهواري وعُرض عام 2010 وشارك فيه غادة عادل، أروى جودة، أحمد صلاح السعدني، أشرف زكي، سوسن بدر، محمد محمود، فاطمة الناير وغيرهم.