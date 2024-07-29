نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضه للانتقادات.. أحمد السبكي: إبراهيم عيسي مش كافر.. و"الملحد" بيحارب التطرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المنتج أحمد السبكي بالرد على الانتقادات التي واجهها فيلمه الجديد "الملحد"، الذي سيتم عرضه في جميع دور السينما في مصر بدءًا من 14 أغسطس، وجاء هذا الرد بعد انتشار هاشتاج يدعو إلى مقاطعة الفيلم.

وقال أحمد السبكي خلال لقائة في ET بالعربي: "هي الناس شافت الفيلم عشان يوجهون انتقادات، الناس اللي بتهاجم الفيلم عشان خاطر إبراهيم عيسى هما مش بيحبوه وبيقولوا عليه كافر ومرتد بس هو الحقيقة غير كدا وهو مثقف جدا".

وأستكمل حديثه قائلا: "والفيلم دا أحلى فيلم عمله إبراهيم عيسى، والفيلم مش بيهاجم الدين الإسلامي ولا حاجة، الفيلم دا يحارب التطرف، وبيعرف الناس أنه في ربنا، والناس لما تشوف الفيلم هتضربله تعظيم سلام، ولو الفيلم يهاجم الدين الإسلامي كانت الرقابة هتوافق عليه أزاي؟!".