نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الشافعي يوجه رسالة خاصة لـ أنعام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الموزع حسن الشافعي رسالة للفنانة أنغام بعد صدور ألبومها “ تيجي نسيب" من خلال مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام "

كتب معلقا:' مبروك يا أنوش الشغل معاكي متعب ومتعب في نفس الوقت بس عشان أنتي فنانة مفيش منك ٢ دايما ناجحة ومكسرة الدنيا"

أطلقت صوت مصر أنغام "برومو" لـ 11 أغنية من ألبومها الجديد "تيجي نسيب" والذي من المقرر طرحه في السادسة مساء غد الأحد، على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقي العربية.

أغاني ألبوم تيجي نسيب



الكليبات الـ 11 من البوم "تيجي نسيب" تم تصويرها بطريقة ال "فيجيوليزر" المستحدث مؤخرا والمتبع لنجوم الأغنية عالميا والذي يعتمد كليًا على أداء النجم مفردًا دون وجود قصة درامية للكليب.