نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب "كلمة السر" في فسخ عقد نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى، عن إتفاق مسئولو الأهلي مع محمود متولي مدافع الفريق على فسخ عقد الأخير مجانًا بناءً على تعليمات محمود الخطيب رئيس النادي، الذي سمح للاعب بالرحيل مجانًا على أن يُحدد مستقبله بإرادته.

تصريحات الإعلامي محمد الليثي

وأضاف محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: الأهلي تلقى عروض من أندية محلية لشراء متولي إلا أن الخطيب منح الضوء الأخضر لإدارة النادي لمنح اللاعب الإستغناء الخاص به دون الحصول على أي مقابل مالي ليختار وجهته المقبلة بكامل إرادته.

وتابع محمد الليثى: عقد خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي، جلسة مؤخرًا مع متولي أخطره خلالها بقرار إدارة النادي برحيله بنهاية الموسم الجاري خاصة بعدما رفض مارسيل كولر مدرب الفريق بقاؤه في الموسم المقبل ".

وأشار محمد الليثى: تقبّل متولي قرار إدارة النادي، وأكد إنه يمتلك عروض محلية سيرحل لإحداها بعد إنتهاء البرنامج التأهيلي الذي يؤديه حاليًا للتعافي من إصابته الأخيرة التي كانت عبارة عد شد في العضلة الضامة.

