نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنا يُدير لقاء الزمالك اليوم ضد المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره المقاولون العرب، في المواجهة التي تقام اليوم الأثنين الموافق 29 يوليو، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب، اليوم الإثنين 29 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، من الجولة ال 19 المؤجلة، من دوري نايل.

وأسند الاتحاد المصري مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، للحكم محمود البنا حكم ساحة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد صلاح.

كما يُدير الحكم الرابع، محمد يوسف، بينما يقود محمد سلامة تقنية الفيديو، ويعاونه محمد الشناوي.

وسبق للبنا إدارة مبارة للزمالك، بعدما تولى إدارة مباراة الزمالك والمصري في الجولة التاسعة، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف، وفي الجولة الـ21 أمام سموحة، والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بهدف نظيف.

ويدخل نادي الزمالك المواجهة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة من 28 مباراة، كما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة من 29 مباراة.