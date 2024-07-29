صحة غزة تعلن تفشي مرض شلل الأطفال بالقطاع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 07:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تفشي مرض شلل الأطفال في القطاع في ظل العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر منذ 9 أشهر.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إنه بعد سنوات طويلة من استئصال مرض شلل الأطفال في فلسطين، ونتيجة الحالة المزرية التي وصل إليها سكان قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تسبب في حرمان السكان من المياه الصالحة للاستخدام، وتدمير البنية التحتية للصرف الصحي وتكدس آلاف أطنان القمامة وانعدام الأمن الغذائي وتكدس السكان في أماكن النزوح القهري، ومع اكتشاف وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال من نوع CVPV2 في مياه الصرف بمحافظتي خان يونس والوسطى، تعلن وزارة الصحة أن قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفال.

تهديد لسكان قطاع غزة والدول المجاورة

وذكرت الوزارة أن هذا الأمر يشكل تهديدا صحيا لسكان قطاع غزة والدول المجاورة، وانتكاسة لبرنامج استئصال شلل الأطفال عالميا.

وحذرت وزارة الصحة من أن برنامج مكافحة هذا الوباء الذي أطلقته وزارة الصحة، بالشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية وخاصة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، لن يكون كافيا ما لم يكن هناك تدخل فوري بإنهاء العدوان وإيجاد حلول جذرية لمشكلة انعدام المياه الصالحة للشرب، ووسائل النظافة الشخصية من منظفات ومطهرات، وإصلاح شبكات مياه الصرف الصحي وترحيل أطنان القمامة والنفايات الصلبة.