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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يهنئ المصريين وشعوب العالم بالعام الجديد: أرجو أن… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يناير 2024 02:36 مساءً - دوت الخليج- تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى “الشعب المصري العظيم وجميع شعوب العالم”؛ بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024.
وأعرب السيسي عن رجائه بأن يحمل العام الجديد “بشائر السلام والخير والازدهار”، وأن يكون عام “أمان واستقرار ورخاء لمصر والوطن العربي، وأن تنعم الإنسانية كلها خلاله بالسلام والمحبة. كل عام وأنتم بخير”.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.
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