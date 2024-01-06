وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى من المنطقة التجارية…

دبي - احمد فتحي في السبت 6 يناير 2024 06:14 مساءً - إسلام سالم _ افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، تتضمن مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات.

وأكد المصيلحي، أن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدان حيث تصل نسبة المرحلة الأولى من المشروع إلى 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية وإدارية ولوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ 4.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية وتجارية وترفيهية وخدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخري، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، ما سيُسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد في تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15% من إجمالي السعر النهائي للمنتج.

وأوضح أن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.