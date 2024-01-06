وزير التموين: تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين خلال تنفيذ…

دبي - احمد فتحي في السبت 6 يناير 2024 06:14 مساءً - إسلام سالم _ وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن تكون الأولوية في فرص العمل بمشروعات المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة لأبناء المحافظة، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة البحيرة والمطور سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة.

وأكد على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس أرض المشروع إضافة إلى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن مشروع إنشاء مناطق لوجستية وتجارية وترفيهية واجتماعية وإدارية وتعليمية وخدمية ومول تجارى بمحافظة البحيرة توفر فرص عمل تصل إلى 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة إضافة إلى مكاتب خدمات ومكاتب إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق.