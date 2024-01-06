إبراهيم عشماوي: تنفيذ 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار…

دبي - احمد فتحي في السبت 6 يناير 2024 08:21 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الفرص الاستثمارية التي طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الخمس سنوات الماضية وجاري تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه حتى الآن.

وأكد عشماوي، أن الفرص الاستثمارية تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلا عن إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63% من محافظات الجمهورية.

وأوضح أن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة الاستثمار والعمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وتثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلا عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة.