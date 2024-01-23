النفط يرتفع 2% بسبب تعطل الإمدادات في روسيا وأمريكا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 يناير 2024 01:12 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% يوم الاثنين بسبب المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية في أعقاب توجيه أوكرانيا ضربة بطائرة مسيرة على محطة نوفاتك الروسية للطاقة وتراجع إنتاج الخام الأمريكي بسبب استمرار موجة الطقس الشتوي القارس.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مارس 1.50 دولار أو 1.9% لتبلغ عند التسوية 80.06 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 1.78 دولار أو 2.4% لتبلغ عند التسوية 75.19 دولار.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى شركة أجين كابيتال “ظهرت مخاوف مؤخرا في السوق إزاء انقطاع كبير في الإمدادات”، في إشارة إلى الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة الذي أدى إلى تعطيل بعض العمليات بمحطة نوفاتك.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشر جروب، إن موجة الطقس القارس في الولايات المتحدة تحد من إنتاج النفط الخام في نورث داكوتا وتقلص الإنتاج في ولايات أخرى.

وقالت هيئة خطوط الأنابيب في نورث داكوتا إن أكثر من 20% من الإنتاج في ثالث أكبر ولاية منتجة للنفط لا يزال متوقفا يوم الاثنين بعد أن انخفض إلى النصف الأسبوع الماضي بسبب الطقس القارس ومعوقات التشغيل.

وأضاف فلين أن أسواق الأسهم تواصل مكاسبها، مشيرا إلى زيادة الطلب في الأشهر المقبلة.

وتابع “التشاؤم بشأن الاقتصاد يتضاءل”.