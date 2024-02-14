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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شل تنسحب من محادثات مع العراق لبناء مصنع للبتروكيماويات في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 فبراير 2024 11:08 صباحاً - – ذكرت وكالة الأنباء العراقية يوم الثلاثاء أن شركة شل انسحبت من محادثات مع العراق لبناء مصنع للبتروكيماويات في البصرة بجنوب البلاد.
ومن جانبه، وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزارتي الصناعة والنفط بدراسة خيارات أخرى أكثر استجابة للواقع الجديد للغاز بعد توقيع العقد الاستثماري مع شركة توتال الفرنسية، وكذلك إعادة دراسة حجم المشروع وطاقته التصميمية والتفاصيل الفنية الأخرى.
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