نوفاك: صادرات المنتجات النفطية الروسية إلى الدول الصديقة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 فبراير 2024 03:14 مساءً - العربية نت _ أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، أن الطلب العالمي على النفط سينمو حتى عام 2040 على الأقل.

وقال نوفاك، خلال جلسة عامة في المعرض والمنتدى الدولي “روسيا” اليوم الثلاثاء: “يقول الكثير من الناس إن النفط لم يعد بنفس الأهمية (كما كان في السابق).. أستطيع أن أكد أن الأمر ليس كذلك، ووفقا للعديد من توقعات الخبراء، سيستمر استهلاك النفط في الارتفاع لفترة طويلة، وعلى الأقل حتى عام 2040 سيبلغ معدل النمو حوالي 14% أي ما يقارب 1 مليون برميل يومياً من الطلب الإضافي سنويا”.

وكشف نائب رئيس الوزراء الروسي أن حجم صادرات المنتجات النفطية الروسية إلى الدول الصديقة بلغت نحو 84% في عام 2023، وكانت حصة الدول الأخرى 16%.

وجاء في تقرير نوفاك أن حصة الدول الصديقة كانت في عام 2021 أقل من 30%.

بالنسبة لصادرات النفط في عام 2023، بلغت حصة الدول الصديقة 86%، والدول غير الصديقة 14%، بينما في عام 2021 كانت حصة الدول غير الصديقة من صادرات النفط 60%، والدول الصديقة 40%.

في وقت سابق، أشارت شركة “ترانسنفط” إلى أنها زادت في عام 2023 من تصدير المنتجات النفطية بنسبة 12.5%، وأشارت الشركة إلى أن توقف الصادرات عبر خطوط أنابيب المنتجات نحو الغرب عام 2023 أدى إلى زيادة في الصادرات إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، ارتفع هذا المؤشر عام 2023 إلى 530 ألف طن، وهو أعلى بنسبة 29.3% من العام الذي سبقه.

يُذكر أن حظر الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط الروسي عن طريق البحر دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022، واعتباراً من 5 فبراير 2023 بدأ تطبيق قيود مماثلة على إمدادات المنتجات النفطية الروسية بما في ذلك البنزين ووقود الديزل.