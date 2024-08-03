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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين يوجه القابضة الغذائية بزيادة معروضات قها و… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 3 أغسطس 2024 07:11 مساءً - محمد أحمد_ قال الدكتور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بزيادة المعروض من منتجات شركة قها و ادفينا في المنافذ والمعارض السلعية.
وشدد الوزير خلال تفقده المعرض الدائم للسلع التابع لمديرية التموين بمطروح، علي ضرورة كتابة اسعار كافة السلع الغذائية والاستهلاكية على العبوات في مكان ظاهر للمواطنين.
وأشار الوزير ، إلي إنه سيتم العمل على طرح كافة السلع الغذائية بالمجمعات بتخفيضات 20٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية، إضافة الي مراجعة الأسعار في المنافذ بشكل دوري.
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