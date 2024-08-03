تغطية للقاهرة الإخبارية: مجزرة إسرائيلية جديدة فى حق النازحين داخل مدرسة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 08:26 مساءً - قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، إن هناك مجزرة جديدة اقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مركز للإيواء في منطقة حي الشيخ رضوان بعدما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مباغت على مدرسة وسط هذا الحي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة مواطنين وإصابة آخرين حسب المصادر الطبية الفلسطينية، والعدد مرشح للازدياد؛ نظرًا لوجود عدد من الإصابات الخطيرة جراء هذا القصف الذي أتى على مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان.

وأضاف أبوكويك، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد استهداف المدرسة بشكل مباشر طالب الاحتلال الإسرائيلي النازحين في هذه المدارس لأننا نتحدث عن مربع من المدارس، مدرسة الرافدين ومدرسة حمامة، وأيضًا مدارس أخرى في ذات المنطقة بالإخلاء الفوري، لذا كانت هناك صعوبة في عملية إجلاء الجرحى بعد هذه الغارة وعلى عجالة تم إخلاء المكان، فأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مرة أخرى على مدرسة حمامة بثلاثة صواريخ من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية؛ ما ألحق دمارًا واسعًا داخل هذه المدرسة.

وأكد أن هذه المدرسة هي المدرسة العاشرة التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي في غضون أقل من شهر واحد ودائمًا الذريعة المعدة سلفًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أن هذه المدارس تستخدم كمراكز قيادة وأن بداخلها بنىً تحتية تابعة للمقاومة الفلسطينية، رغم أنه في كل مرة ترتكب مثل هذه المجازر تكشف الأسماء للشهداء عن أطفال وعن نسوة وعن نازحين، أو إلى هذه المدارس بعد تدمير منازلهم، سواء في المنطقة الشمالية أو في وسط مدينة غزة، مشيرًا إلى أننا أمام مجزرة جديدة باتت تتكرر بشكل دوري وهي عملية استهداف مراكز المدنيين ومراكز الإيواء. ونوّه إلى أنه في مدينة غزة قبل قليل، شنّ الطيران الإسرائيلي غارةً في منطقة الصحابة لم تعرف طبيعة هذه الغارة أو الهدف الذي استهدف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، أربعة شهداء أيضًا كانوا اليوم في مدينة غزة جراء غارتين استهدفتا منطقة تل الهوى ومنطقة شرق مدينة غزة وتحديدًا حيّ الشجاعية شرق المدينة وقد وصل الشهداء والجرحى إلى مشفى الأهلي المعمداني.

وأوضح أن الطائرات الإسرائيلية وسط القطاع واصلت إطلاق النار صوب أقصى المناطق الشرقية من مخيمي المغازي والبريج كما استهدفت المنطقة الشمالية من مخيم البريج بعدة قذائف دخانية من قبل الآليات الإسرائيلية المتمركزة عند جسر وادي غزة وفي منطقة جحر الديك في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للمحافظة الوسطى.

وتابع: "في مدينة رفح واصل الاحتلال الإسرائيلي إطلاق القذائف المدفعية صوب أكثر من منطقة فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من جثامين الشهداء جراء غارات سابقة نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، خاصة في منطقة ميراج أقصى المنطقة الشمالية لمدينة رفح، وربما يمكن القول إن القصف طال أقصى المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس من خلال المدفعية الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة المعروفة بكف ميراج في المنطقة الشمالية لرفح".

وأردف: "كذلك سمع دوي انفجارات في المنطقة الغربية من المدينة فيما يبدو أنها ناجمة عن قيام الاحتلال بتفجير مزيد من المنازل والأحياء السكنية في المنطقة الغربية وتحديدًا حيا تلا السلطان والسعودي في رفح".