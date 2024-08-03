نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| غيابات بالجملة.. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في مباراة حسم الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، محمود الزنفلي.

الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد،، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال.

الوسط: حسين الشحات، أمام عاشور، محمد مجدي أشة، رضا سليم، مروان عطية، كريم نيدفيد، أحمد عابدين، أكرم توفيق، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر.

الهجوم: وسام أبو علي.

فيما تم استبعاد كلًا من: محمد الشناوي - محمود كهربا - علي معلول - عمرو السولية - محمد عبد المنعم - طاهر محمد طاهر - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا - حمزة علاء.

وقد تكون مباراة الغد لحسم لقب الدوري، في حال نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز مع تعادل أو خسارة بيراميدز أمام زد.