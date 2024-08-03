نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| صدمة الموسم.. الزمالك يرد على أنباء مفاوضاته لضم بيرسي تاو من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة حول تقديم عرض رسمي لضم بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل سعي النادي لدعم صفوف الفريق.

تقارير حول عرض الزمالك لضم بيرسي تاو

وكانت صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية قد أشارت في وقت سابق إلى أن نادي الزمالك قدم عرضًا بقيمة 2 مليون دولار للحصول على خدمات بيرسي تاو، في ظل رغبة النادي الأهلي في التخلي عن اللاعب بقرار من مدرب الفريق الأحمر، مارسيل كولر.

الزمالك ينفي المفاوضات مع بيرسي تاو

أكد المصدر أن الزمالك يعمل حاليًا على حل أزمة إيقاف القيد التي تواجه النادي، وأن ما يشاع عن وجود مفاوضات مع بيرسي تاو أو أي لاعب آخر غير صحيح تمامًا.

وأضاف المصدر: "بيرسي تاو لاعب مميز، لكن التفاوض مع أي لاعب يتم بعد الحصول على موافقة المدير الفني الحالي للفريق، جوزيه جوميز".

وأشار إلى أن المدرب قد حدد بعض الاحتياجات، وسيتم العمل على تنفيذها بمجرد حل أزمة إيقاف القيد، لتدعيم صفوف الفريق.